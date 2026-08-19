Obustavljeno
AZ102S/12
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.
Srebrna
FM/MW (AM) stereo prijemnik
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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