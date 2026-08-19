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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ102S/12

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Srebrna

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Tehničke specifikacije

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