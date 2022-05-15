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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1027/12

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • CD

  • Kaseta

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

0

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Prednosti

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Mane

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1027 CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1027 CD Soundmachine

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