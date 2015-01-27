Obustavljeno
AW9000/10
Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.
Bežični Hi-Fi zvučnici Fidelio tvrtke Philips glazbu reproduciraju bežično uz vrlo vjeran zvuk. Lako usmjeravajte glazbu uz 6 Hi-Fi pogonskih jedinica za reprodukciju snažnog i vrhunskog stereo zvuka.
Hi-Fi stereo zvuk
100 W, 6 Hi-Fi pogonskih jedinica
Digitalni i analogni ulaz
Digitalni i analogni ulazi omogućavaju niz opcija pored opcije bežičnog usmjeravanja. Povežite televizor, Blu-ray reproduktor, igraću konzolu ili drugi multimedijski reproduktor te uživajte u njima uz Hi-Fi zvuk iz zvučnika tvrtke Philips
Bilo tko može postaviti bežične Hi-Fi zvučnike Fidelio – ne morate biti tehnološki znalac kako biste u samo 5 minuta nakon raspakiranja došli do "wow" efekta. Želimo da u zvučnicima Fidelio počnete uživati što je moguće prije pa smo se stoga jako potrudili da vam osiguramo mogućnost postavljanja u samo nekoliko jednostavnih koraka. Zapravo, u prijateljskom tonu i jasno će vas navoditi sam sustav zvučnika Fidelio.
Zvučnik ima Hi-Fi pogonske jedinice posebnog kutnog dizajna profesionalne klase, dizajnirane za stvaranje najopsežnije i najuzbudljivije moguće zvučne slike. Položaj pogonskih jedinica pruža neusporediv, dinamičan zvuk bez obzira na to gdje se u prostoriji nalazite. Osim toga, jedinstveni dizajn omogućava zvučnicima da se nenametljivo uklope u interijer.
2.5
od 5
2
Recenzije
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.