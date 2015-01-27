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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

Bežični Hi-Fi zvučnici A9

AW9000/10

2.5

| (2) Recenzije

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

Bežični Hi-Fi zvučnici Fidelio tvrtke Philips glazbu reproduciraju bežično uz vrlo vjeran zvuk. Lako usmjeravajte glazbu uz 6 Hi-Fi pogonskih jedinica za reprodukciju snažnog i vrhunskog stereo zvuka.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

  • Hi-Fi stereo zvuk

  • 100 W, 6 Hi-Fi pogonskih jedinica

  • Digitalni i analogni ulaz

Digitalni i analogni ulazi za dodatnu fleksibilnost

Digitalni i analogni ulazi za dodatnu fleksibilnost

Digitalni i analogni ulazi omogućavaju niz opcija pored opcije bežičnog usmjeravanja. Povežite televizor, Blu-ray reproduktor, igraću konzolu ili drugi multimedijski reproduktor te uživajte u njima uz Hi-Fi zvuk iz zvučnika tvrtke Philips

Brzo i jednostavno postavljanje

Bilo tko može postaviti bežične Hi-Fi zvučnike Fidelio – ne morate biti tehnološki znalac kako biste u samo 5 minuta nakon raspakiranja došli do "wow" efekta. Želimo da u zvučnicima Fidelio počnete uživati što je moguće prije pa smo se stoga jako potrudili da vam osiguramo mogućnost postavljanja u samo nekoliko jednostavnih koraka. Zapravo, u prijateljskom tonu i jasno će vas navoditi sam sustav zvučnika Fidelio.

Zvučnik kutnog dizajna za širi stereo zvuk

Zvučnik kutnog dizajna za širi stereo zvuk

Zvučnik ima Hi-Fi pogonske jedinice posebnog kutnog dizajna profesionalne klase, dizajnirane za stvaranje najopsežnije i najuzbudljivije moguće zvučne slike. Položaj pogonskih jedinica pruža neusporediv, dinamičan zvuk bez obzira na to gdje se u prostoriji nalazite. Osim toga, jedinstveni dizajn omogućava zvučnicima da se nenametljivo uklope u interijer.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.5

od 5

2

Recenzije

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ova recenzija je napravljena za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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