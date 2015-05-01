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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

Philips FidelioA3; bežični Hi-Fi zvučnik

AW3000/10

3

| (3) Recenzije

1 nagrada

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

Bežični Hi-Fi zvučnik Fidelio tvrtke Philips glazbu reproduciraju bežično uz vrlo vjeran zvuk. Bežično usmjeravajte glazbu uz 4 Hi-Fi pogonske jedinice koje pružaju prožimajući doživljaj glazbe iz kompaktnog zvučnika

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

  • Hi-Fi stereo zvuk

  • 36 W, 4 Hi-Fi pogonske jedinice

  • Analogni ulaz

AirStudio+ Lite za kontrolu glazbe s mobilnog uređaja

AirStudio+ Lite za kontrolu glazbe s mobilnog uređaja

Aplikacija je dostupna u trgovinama Apple App Store i Google Play, a automatski prepoznaje mobilne i druge kompatibilne uređaje povezane s kućnom Wi-Fi mrežom, pružajući vam trenutačnu kontrolu glazbe. Kontrolirajte glazbenu reprodukciju, glasnoću i postavke zvuka, kao i glazbene usluge na mreži i internetski radio s bilo kojeg uređaja i na bilo kojem mjestu.

Zvučnik kutnog dizajna za širi stereo zvuk

Zvučnik kutnog dizajna za širi stereo zvuk

Zvučnik ima Hi-Fi pogonske jedinice posebnog kutnog dizajna profesionalne klase, dizajnirane za stvaranje najopsežnije i najuzbudljivije moguće zvučne slike. Položaj pogonskih jedinica pruža neusporediv, dinamičan zvuk bez obzira na to gdje se u prostoriji nalazite. Osim toga, jedinstveni dizajn omogućava zvučnicima da se nenametljivo uklope u interijer.

Linijski audioulaz

Linijski audioulaz

Dodatni linijski ulaz omogućava povezivanje vanjskih glazbenih izvora sa sustavom tvrtke Philips, osim mogućnosti bežične veze. Jednostavno povežite zvučnike na linijski ulaz, audioizlaz ili priključak za slušalice bilo kojeg multimedijskog reproduktora – kao što je CD/DVD reproduktor, TV ili MP3 reproduktor

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-961310

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

3

Recenzije

5
3
2

01/05/2015

Polska

Polska

Kompaktowy z dobrym dźwiękiem

Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

17/12/2013

Polska

Polska

Ogólnie OK

Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

13/03/2015

Česká republika

Česká republika

Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel

Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

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