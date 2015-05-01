Obustavljeno
AW3000/10
Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.
Bežični Hi-Fi zvučnik Fidelio tvrtke Philips glazbu reproduciraju bežično uz vrlo vjeran zvuk. Bežično usmjeravajte glazbu uz 4 Hi-Fi pogonske jedinice koje pružaju prožimajući doživljaj glazbe iz kompaktnog zvučnika
Hi-Fi stereo zvuk
36 W, 4 Hi-Fi pogonske jedinice
Analogni ulaz
Aplikacija je dostupna u trgovinama Apple App Store i Google Play, a automatski prepoznaje mobilne i druge kompatibilne uređaje povezane s kućnom Wi-Fi mrežom, pružajući vam trenutačnu kontrolu glazbe. Kontrolirajte glazbenu reprodukciju, glasnoću i postavke zvuka, kao i glazbene usluge na mreži i internetski radio s bilo kojeg uređaja i na bilo kojem mjestu.
Zvučnik ima Hi-Fi pogonske jedinice posebnog kutnog dizajna profesionalne klase, dizajnirane za stvaranje najopsežnije i najuzbudljivije moguće zvučne slike. Položaj pogonskih jedinica pruža neusporediv, dinamičan zvuk bez obzira na to gdje se u prostoriji nalazite. Osim toga, jedinstveni dizajn omogućava zvučnicima da se nenametljivo uklope u interijer.
Dodatni linijski ulaz omogućava povezivanje vanjskih glazbenih izvora sa sustavom tvrtke Philips, osim mogućnosti bežične veze. Jednostavno povežite zvučnike na linijski ulaz, audioizlaz ili priključak za slušalice bilo kojeg multimedijskog reproduktora – kao što je CD/DVD reproduktor, TV ili MP3 reproduktor
Nagrade
3.0
od 5
3
Recenzije
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Ova recenzija je napravljena za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.