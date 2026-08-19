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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

A1; bežična Hi-Fi veza

AW1000/10

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

Povezujući se s vašim Hi-Fi sustavom, bežična Hi-Fi veza Fidelio tvrtke Philips cijelu vašu glazbenu kolekciju iz oblaka i internetske radijske stanice prenosi u dnevni boravak. Za pretraživanje i reprodukciju koristite prijenosni Android ili Apple uređaj.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.

  • Pretvorite Hi-Fi u bežični sustav

  • Digitalni izlaz i analogni izlaz/ulaz

Uživajte u mnoštvu glazbenih usluga na mreži

Uživajte u mnoštvu glazbenih usluga na mreži

Pretplata na glazbene usluge na mreži jedan je od najboljih načina da dođete do raznovrsne glazbe, uključujući najnovija izdanja. Osim toga, glazbi možete pristupiti bilo kada, bilo gdje, sve dok imate internetsku vezu. Uz bežični Hi-Fi tvrtke Philips ne morate čak niti uključiti računalo kako biste uživali u glazbenoj usluzi na mreži.

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Podrška za usmjeravanje glazbe koristeći UPnP

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

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Upozorenja

  1. Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.