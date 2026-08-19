Uživajte u mnoštvu glazbenih usluga na mreži

Pretplata na glazbene usluge na mreži jedan je od najboljih načina da dođete do raznovrsne glazbe, uključujući najnovija izdanja. Osim toga, glazbi možete pristupiti bilo kada, bilo gdje, sve dok imate internetsku vezu. Uz bežični Hi-Fi tvrtke Philips ne morate čak niti uključiti računalo kako biste uživali u glazbenoj usluzi na mreži.