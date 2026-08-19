Obustavljeno
AW1000/10
Sva vaša glazba uz izuzetno vjeran zvuk. Bežično.
Povezujući se s vašim Hi-Fi sustavom, bežična Hi-Fi veza Fidelio tvrtke Philips cijelu vašu glazbenu kolekciju iz oblaka i internetske radijske stanice prenosi u dnevni boravak. Za pretraživanje i reprodukciju koristite prijenosni Android ili Apple uređaj.
Pretvorite Hi-Fi u bežični sustav
Digitalni izlaz i analogni izlaz/ulaz
Pretplata na glazbene usluge na mreži jedan je od najboljih načina da dođete do raznovrsne glazbe, uključujući najnovija izdanja. Osim toga, glazbi možete pristupiti bilo kada, bilo gdje, sve dok imate internetsku vezu. Uz bežični Hi-Fi tvrtke Philips ne morate čak niti uključiti računalo kako biste uživali u glazbenoj usluzi na mreži.
Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja
Recenzije
Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.