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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete

Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

AT10/00

4.3
| (13) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživajte slušajući glazbu iz kompaktnog višenamjenskog prijenosnog zvučnika tvrtke Philips. Jednostavno za izvor glazbe odaberite Bluetooth bežično usmjeravanje, FM radio, audio ulaz, USB ili SD karticu! Ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • FM digitalni prijemnik

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

FM prijemnik za uživanje u radijskom programu

0

USB Direct i utor za SD karticu za MP3 reprodukciju

USB Direct i utor za SD karticu za MP3 reprodukciju

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

13

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

13/06/2021

България

България

Заслужава си

Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 безжична портативна тонколона

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 безжична портативна тонколона

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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