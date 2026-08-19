Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje za Android telefone

Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.