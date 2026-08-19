Obustavljeno
AS360/12
Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon
Ovaj zvučnik AS360 pruža vrhunski zvuk u odličnom stilu. Bežično usmjeravajte glazbu s telefona putem Bluetooth veze za uživanje bez napora, priključite zvučnik kako bi se brzo napunio ili punite drugi uređaj putem USB veze.
Bluetooth®
za Android
USB priključak za punjenje
10 W, nap. na bateriju ili izmj. struju
Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Napredna tehnologija usmjeravanje zvuka putem Bluetooth® veze prenosi na novu razinu. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek osmišljen za osnovne audio prijenose, što rezultira razočaranjem i nezadovoljstvom slušatelja. No zvučnik tvrtke Philips opremljen je tehnologijom Bluetooth®-aptX® koja omogućava vrlo vjeran prijenos zvuka, pružajući bogat, snažan i kristalno čist zvuk. Uz kompatibilnost s najnovijim Android™ pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima, Philips sada pruža kvalitetu zvuka koju i očekujete. Bežično prenesena glazba nikada nije zvučala tako dobro.
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