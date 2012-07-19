Obustavljeno
Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
Zvučnik s priključnom stanicom Philips AS351/12 pruža vrhunski zvuk u odličnom stilu. Priključite svoj Android telefon kako biste reproducirali glazbu s njega i punili ga ili punite drugi uređaj putem USB veze. Zvučnik se isporučuje sa softverom Songbird za lako usklađivanje između telefona i računala.
za Android
FlexiDock tvrtke Philips savršen je za Android telefone. Njegov jedinstveni dizajn omogućava napredno priključivanje većine Android telefona, bez obzira na to nalazi li se priključak na donjoj, bočnoj ili čak na gornjoj strani telefona. Ova izvanredna prilagodljivost prva je te vrste jer omogućava priključivanje Android telefona raznih proizvođača bez standardnog položaja i orijentacije mikro USB priključka. Telefon se na priključnu stanicu može postaviti i u okomitom i vodoravnom položaju, tako da svoj Android telefon možete smjestiti na sredinu zvučnika.
Slušajte sve omiljene pjesme na zvučniku koji pruža fantastičan zvuk. Ovaj zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips reproducira glazbu s Android uređaja putem Bluetooth veze. Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju DockStudio tvrtke Philips i Bluetooth će se automatski uključiti i povezati kada priključite uređaj. Uživat ćete u snažnom i izvanrednom zvuku uz nenadmašnu praktičnost. Teško da ćete naći bolji zvuk.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Izka83
19/07/2012
Polska
Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.
Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
filemonik
07/11/2013
Polska
Produkt o wielu dobrych funkcjach.
Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®