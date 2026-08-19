Obustavljeno
AS170/12
Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon
Uživajte u savršenom zvuku dok zvučnik AS170 brzo puni vaš Android telefon. Kompatibilan je sa svim uređajima s omogućenom značajkom Bluetooth za jednostavno usmjeravanje glazbe. Čak vas i budi pjesmama s radija.
Bluetooth®
za Android
FM
6 W
Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.
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