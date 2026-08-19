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Obustavljeno

bežična priključna stanica sa zvučnikom

AS170/12

Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon

Uživajte u savršenom zvuku dok zvučnik AS170 brzo puni vaš Android telefon. Kompatibilan je sa svim uređajima s omogućenom značajkom Bluetooth za jednostavno usmjeravanje glazbe. Čak vas i budi pjesmama s radija.

Pogledajte sve prednosti

Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon

  • Bluetooth®

  • za Android

  • FM

  • 6 W

FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja bilo kojeg Android telefona

Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje za Android telefone

Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.

Tehničke specifikacije

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