Obustavljeno
Oslobodite svoju glazbu i napunite svoj Android telefon
Sustav reproducira glazbu s Android telefona i istovremeno ga puni, čak vas i budi pjesmama s telefona ili radija. Preuzmite besplatnu aplikaciju za glazbenu funkciju Songbird i uživajte u izvrsnim značajkama za upravljanje glazbom i drugim jedinstvenim značajkama.
za Android
FlexiDock tvrtke Philips savršen je za Android telefone. Njegov jedinstveni dizajn omogućava napredno priključivanje većine Android telefona, bez obzira na to nalazi li se priključak na donjoj, bočnoj ili čak na gornjoj strani telefona. Ova izvanredna prilagodljivost prva je te vrste jer omogućava priključivanje Android telefona raznih proizvođača bez standardnog položaja i orijentacije mikro USB priključka. Telefon se na priključnu stanicu može postaviti i u okomitom i vodoravnom položaju, tako da svoj Android telefon možete smjestiti na sredinu zvučnika.
Besplatna aplikacija DockStudio tvrtke Philips pruža pregršt jedinstvenih značajki za zvučnike s priključnom stanicom. Možete slušati tisuće internetskih radijskih stanica diljem svijeta, pretraživati svoju glazbenu kolekciju i dijeliti sadržaje koje slušate s prijateljima putem društvene mreže Facebook ili fotografije umjetnika na servisu Flickr. Aplikacija sadrži glazbenu funkciju Songbird koja omogućava prepoznavanje, reprodukciju i usklađivanje multimedijskih sadržaja između računala i Android uređaja. U načinu rada sata aplikacija vam omogućava postavljanje više prilagođenih glazbenih alarma i pruža ažurirana izvješća o vremenskoj prognozi. Aplikacija je potpuno besplatna i može se preuzeti na web-mjestu Google play.
Slušajte sve omiljene pjesme na zvučniku koji pruža fantastičan zvuk. Ovaj zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips reproducira glazbu s Android uređaja putem Bluetooth veze. Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju DockStudio tvrtke Philips i Bluetooth će se automatski uključiti i povezati kada priključite uređaj. Uživat ćete u snažnom i izvanrednom zvuku uz nenadmašnu praktičnost. Teško da ćete naći bolji zvuk.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®