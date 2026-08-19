FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja bilo kojeg Android telefona

Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.