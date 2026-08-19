Obustavljeno
AS130/12
Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon
Zvučnik AS130 usmjerava glazbu vrhunske kvalitete putem Bluetooth veze i može napuniti vaš Android telefon u tren oka.
Bluetooth®
za Android
6 W
Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.
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