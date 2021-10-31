2 godine jamstva
Obustavljeno
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzalno punjenje
Dvostruki alarm
FM, digitalno podešavanje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.
Ovaj zvučnik ima USB priključak pa ako je razina napunjenosti baterije vašeg pametnog telefona niska, bilo kod kuće ili dok ste u pokretu, ovaj prijenosni zvučnik omogućava vam jednostavan prijenos baterije pohranjene u zvučniku u mobilni uređaj.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
5.0
od 5
1
Recenzije
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Prednosti
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Mane
Можно сказать, что цена несколько высокая
Ova recenzija je napravljena za AJT5300W Радіогодинник
Ova recenzija je napravljena za AJT5300W Радіогодинник