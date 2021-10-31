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  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
  • Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona

Obustavljeno

Radio sa satom

AJT5300W/12

5
| (1) Recenzije
Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona
Započnite dan puni energije uz AJT5300W. Ovaj radio sa satom možete upotrebljavati i kao bežični zvučnik za reprodukciju glazbe s bilo kojeg Bluetooth uređaja. Putem ugrađenih priključaka može napuniti bilo koji pametni telefona, iPhone / Android, dok spavate
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona

  • Bluetooth®

  • Univerzalno punjenje

  • Dvostruki alarm

  • FM, digitalno podešavanje

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

Ovaj zvučnik ima USB priključak pa ako je razina napunjenosti baterije vašeg pametnog telefona niska, bilo kod kuće ili dok ste u pokretu, ovaj prijenosni zvučnik omogućava vam jednostavan prijenos baterije pohranjene u zvučniku u mobilni uređaj.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Prednosti

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Mane

Можно сказать, что цена несколько высокая

Ova recenzija je napravljena za AJT5300W Радіогодинник

Ova recenzija je napravljena za AJT5300W Радіогодинник

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