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Obustavljeno

priključna stanica za iPod/iPhone

AJ7245D/12

Buđenje uz odličnu glazbu

Započnite dan s priključnom stanicom tvrtke Philips. Ona pruža sustav zvučnika Bass Reflex za snažan bas, 20 W RMS izlazne snage i priključnu stanicu za iPod/iPhone s Lightning priključkom. Uživajte u boljem doživljaju buđenja i slušanja radijskih sadržaja zahvaljujući besplatnoj aplikaciji tvrtke Philips.

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uz priključnu stanicu za iPod/iPhone

Buđenje uz odličnu glazbu

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • FM, dvostruki alarm

  • 20 W, rezervno napajanje za sat i alarm

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

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