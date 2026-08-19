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AJ7245D/12
Buđenje uz odličnu glazbu
Započnite dan s priključnom stanicom tvrtke Philips. Ona pruža sustav zvučnika Bass Reflex za snažan bas, 20 W RMS izlazne snage i priključnu stanicu za iPod/iPhone s Lightning priključkom. Uživajte u boljem doživljaju buđenja i slušanja radijskih sadržaja zahvaljujući besplatnoj aplikaciji tvrtke Philips.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
20 W, rezervno napajanje za sat i alarm
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
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