Obustavljeno
AJ7050D/12
Buđenje uz odličnu glazbu
Punite svoj uređaj iPod/iPhone/iPad i istovremeno reproducirajte s njega putem Lightning priključka te uživajte u bogatom i čistom zvuku. Ovaj moderni radio sa satom i alarmom probudit će vas na vrijeme, a ima i dodatnu USB priključnicu koja omogućava punjenje dodatnih uređaja
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone/iPad
USB priključak za punjenje
8 W, FM, dvostruki alarm
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 8 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
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