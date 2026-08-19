ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu

Obustavljeno

priključna stanica za iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Buđenje uz odličnu glazbu

Punite svoj uređaj iPod/iPhone/iPad i istovremeno reproducirajte s njega putem Lightning priključka te uživajte u bogatom i čistom zvuku. Ovaj moderni radio sa satom i alarmom probudit će vas na vrijeme, a ima i dodatnu USB priključnicu koja omogućava punjenje dodatnih uređaja

Pogledajte sve prednosti

uz priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad

Buđenje uz odličnu glazbu

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • USB priključak za punjenje

  • 8 W, FM, dvostruki alarm

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Neodimijska pogonska jedinica za bogat i jasan zvuk

Ukupna izlazna snaga od 8 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 8 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 8 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi