Ukupna izlazna snaga od 8 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 8 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.