Obustavljeno
AJ7045D/12
Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone
Započnite svaki dan na pravi način uz omiljenu glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku. Zahvaljujući ugrađenim Bass Reflex zvučnicima ova elegantna priključna stanica tvrtke Philips pruža bogat, dubok bas i snažan zvuk.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
20 W
Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.
Uz višenamjenski daljinski upravljač tvrtke Philips sada možete lako pretraživati stotine pjesama i na glazbenom sustavu tvrtke Philips i svom uređaju iPod/iPhone jednim jednostavnim pritiskom tipke na daljinskom upravljaču. Uz prikaz informacija razvrstanih prema popisu za reprodukciju, albumu, izvođaču, žanru ili pjesmi, pretraživanje stotina datoteka brzo je i jednostavno. Omogućava rukovanje jednom rukom i jamči jedinstveno korisničko iskustvo.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
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