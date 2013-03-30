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Započnite dan na svoj način!
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni FM/MW radio i omogućava buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.
FM, digitalno podešavanje
20 kanala
Dvostruki alarm
Priključite i postavite
Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem