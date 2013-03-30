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Obustavljeno

Radio sa satom s funkcijom digitalnog podešavanja

AJ7000/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Započnite dan na svoj način!

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni FM/MW radio i omogućava buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.

Pogledajte sve prednosti

budite se uz omiljene melodije s radija

Započnite dan na svoj način!

  • FM, digitalno podešavanje

  • 20 kanala

  • Dvostruki alarm

  • Priključite i postavite

Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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