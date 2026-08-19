Obustavljeno
AJ6200D/12
Budite se uz odličnu glazbu s uređaja iPod/iPhone
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips omogućava reprodukciju glazbe s uređaja iPod/iPhone i njegovo punjenje putem Lightning priključka. Uređaj ima dodatni USB, pruža snagu od 5 W i FM digitalnu prilagodbu s memoriranim stanicama, a veliki gumbi na prednjoj strani omogućavaju jednostavnu prilagodbu vremena i alarma.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
USB priključak za punjenje
5 W, FM, dvostruki alarm
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
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