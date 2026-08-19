Obustavljeno
AJ5305D/12
Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone
Započnite dan s radijem sa satom i priključnom stanicom tvrtke Philips. Besplatna aplikacije tvrtke omogućuje bolje iskustvo buđenja i slušanja radijskih sadržaja, a zvučnik izlazne snage 4 W RMS donosi snažan i jasan zvuk. Jednostavno priključite iPod/iPhone čak i dok je u navlaci.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
4 W
Nema boljeg načina za buđenje ili slušanje radija nego što je to pomoću besplatne aplikacije Philips HomeStudio. Jednostavno preuzmite aplikaciju na web-mjestu Apple App Store kako biste uživali u mnoštvu uzbudljivih značajki. Napredno postavljanje alarma, na primjer, pruža vam veću prilagodljivost u postavkama alarma – uključujući glasnoću, trajanje, datum i zvuk alarma. Imat ćete i bolje korisničko sučelje prilikom slušanja radija zahvaljujući jednostavnim funkcijama memoriranja stanica.
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
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