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Obustavljeno

Radio sa satom i alarmom za iPod/iPhone

AJ5305D/12

Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

Započnite dan s radijem sa satom i priključnom stanicom tvrtke Philips. Besplatna aplikacije tvrtke omogućuje bolje iskustvo buđenja i slušanja radijskih sadržaja, a zvučnik izlazne snage 4 W RMS donosi snažan i jasan zvuk. Jednostavno priključite iPod/iPhone čak i dok je u navlaci.

Pogledajte sve prednosti

Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • FM, dvostruki alarm

  • 4 W

Besplatna aplikacija HomeStudio za napredniji doživljaj buđenja i uživanja u radiju

Besplatna aplikacija HomeStudio za napredniji doživljaj buđenja i uživanja u radiju

Nema boljeg načina za buđenje ili slušanje radija nego što je to pomoću besplatne aplikacije Philips HomeStudio. Jednostavno preuzmite aplikaciju na web-mjestu Apple App Store kako biste uživali u mnoštvu uzbudljivih značajki. Napredno postavljanje alarma, na primjer, pruža vam veću prilagodljivost u postavkama alarma – uključujući glasnoću, trajanje, datum i zvuk alarma. Imat ćete i bolje korisničko sučelje prilikom slušanja radija zahvaljujući jednostavnim funkcijama memoriranja stanica.

Ukupna izlazna snaga od 4 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

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