Obustavljeno
Probudite se veseli
Uživajte u praktičnosti prikaza vremena na bilo kojoj površini. Izoštrite sliku ili je okrenite kako bi se uvijek jasno vidjela na zidu ili stropu. Osim toga, ovaj sat automatski postavlja vrijeme i pruža alarm u obliku melodije, radija ili zujalice.
Projekcija vremena
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Uredite stvari prema vlastitom ukusu uz sat koji prikazuje vrijeme na svakoj površini koju odaberete, zahvaljujući projekcijskoj cijevi s fleksibilnim kutom projekcije. Cijev se pomoću kontrola za fino podešavanje može podešavati vodoravno i okomito kako bi se postigao prikaz vremena točno na željenoj površini - na zidu, stropu ili komadu namještaja. Omogućava vam da vidite koliko je sati bez da morate okrenuti glavu, a izgleda jednostavno odlično.
Projicirani prikaz vremena uvijek će biti oštar uz jednostavnu kontrolu fokusa. Kontrolu fokusa možete podesiti tako da održava jasnoću prikaza u rasponu od 1 do 2,5 metara. Uživajte u čistim i oštrim prikazima te uvijek imajte jasan pogled na vrijeme.
Ovaj radio sa satom projicira vrijeme na zid ili strop radi praktičnijeg pregleda. Uz značajku kontrole okretanja projicirano vrijeme možete u trenutku okrenuti za 180 stupnjeva radi lakšeg pregleda s bilo kojeg mjesta u prostoriji.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik