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Obustavljeno

Radio sa satom

AJ5030/12

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Probudite se veseli

Uživajte u praktičnosti prikaza vremena na bilo kojoj površini. Izoštrite sliku ili je okrenite kako bi se uvijek jasno vidjela na zidu ili stropu. Osim toga, ovaj sat automatski postavlja vrijeme i pruža alarm u obliku melodije, radija ili zujalice.

Pogledajte sve prednosti

uz projekciju vremena

Probudite se veseli

  • Projekcija vremena

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

Fleksibilan kut projekcije za jasan prikaz posvuda

Uredite stvari prema vlastitom ukusu uz sat koji prikazuje vrijeme na svakoj površini koju odaberete, zahvaljujući projekcijskoj cijevi s fleksibilnim kutom projekcije. Cijev se pomoću kontrola za fino podešavanje može podešavati vodoravno i okomito kako bi se postigao prikaz vremena točno na željenoj površini - na zidu, stropu ili komadu namještaja. Omogućava vam da vidite koliko je sati bez da morate okrenuti glavu, a izgleda jednostavno odlično.

Podesivi fokus za najjasniju projekciju vremena

Projicirani prikaz vremena uvijek će biti oštar uz jednostavnu kontrolu fokusa. Kontrolu fokusa možete podesiti tako da održava jasnoću prikaza u rasponu od 1 do 2,5 metara. Uživajte u čistim i oštrim prikazima te uvijek imajte jasan pogled na vrijeme.

Kontrola okretanja za preokretanje projiciranog prikaza

Ovaj radio sa satom projicira vrijeme na zid ili strop radi praktičnijeg pregleda. Uz značajku kontrole okretanja projicirano vrijeme možete u trenutku okrenuti za 180 stupnjeva radi lakšeg pregleda s bilo kojeg mjesta u prostoriji.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ5030 Radiobudzik

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