ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika

Obustavljeno

Radio sa satom

AJ4800/12

4.2

| (6) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod

Probudite se veseli!

Svaki je dan jedinstven za vas jer je jednostavni radio sa satom tvrtke Philips poseban jutarnji pratilac. Funkcija projekcije vremena omogućava projiciranje prikaza točnog vremena na bilo koju površinu – probudite se, otvorite oči i znat ćete koliko je sati. Dobro jutro upravo je postalo još bolje

Pogledajte sve prednosti

Sa značajkom Time Projection

Probudite se veseli!

  • Projekcija vremena

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Napajanje na bateriju ili izmj. struju

Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju

Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju

LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

FM prijemnik za uživanje u radijskom programu

Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

6

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2019-06-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Радиочасовник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Радиочасовник

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi