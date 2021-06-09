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Probudite se veseli!
Svaki je dan jedinstven za vas jer je jednostavni radio sa satom tvrtke Philips poseban jutarnji pratilac. Funkcija projekcije vremena omogućava projiciranje prikaza točnog vremena na bilo koju površinu – probudite se, otvorite oči i znat ćete koliko je sati. Dobro jutro upravo je postalo još bolje
Projekcija vremena
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Napajanje na bateriju ili izmj. struju
LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.
Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.
Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.
4.2
od 5
6
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2019-06-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Радиочасовник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4800 Радиочасовник