Obustavljeno
AJ4200/12
Napunite mobilni telefon dok spavate
Ne samo da vas radio sa satom tvrtke Philips budi uz zvukove vaše omiljene radijske postaje, već i puni vaš mobilni telefon dok spavate. Ima dvostruki alarm s postavkama za dane u tjednu i vikend te velikim LCD zaslonom za jednostavno čitanje.
Punjenje mobilnog telefona / USB uređ.
Ugrađeni odjeljak za pohranu nastavaka priključaka punjača osigurava njihovo sigurno i uredno spremanje do sljedećeg korištenja. Ima i velike i male nastavke za razne modele telefona te priključak za mini USB uređaje.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Pogledajte LCD zaslon i odmah ćete uočiti jasno prikazan datum i dan u tjednu
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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