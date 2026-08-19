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Obustavljeno

Radio sa satom s funkcijom digitalnog podešavanja

AJ4200/12

Napunite mobilni telefon dok spavate

Ne samo da vas radio sa satom tvrtke Philips budi uz zvukove vaše omiljene radijske postaje, već i puni vaš mobilni telefon dok spavate. Ima dvostruki alarm s postavkama za dane u tjednu i vikend te velikim LCD zaslonom za jednostavno čitanje.

Pogledajte sve prednosti

Napunite mobilni telefon dok spavate

  • Punjenje mobilnog telefona / USB uređ.

Ugrađeni odjeljak za pohranu nastavaka priključaka

Ugrađeni odjeljak za pohranu nastavaka priključaka

Ugrađeni odjeljak za pohranu nastavaka priključaka punjača osigurava njihovo sigurno i uredno spremanje do sljedećeg korištenja. Ima i velike i male nastavke za razne modele telefona te priključak za mini USB uređaje.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Prikaz datuma i dana u tjednu

Prikaz datuma i dana u tjednu

Pogledajte LCD zaslon i odmah ćete uočiti jasno prikazan datum i dan u tjednu

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