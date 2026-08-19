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AJ4000B/12
Napunite mobilni telefon dok spavate
Započnite dan uz napunjeni radio sa satom. Istovremeno će napuniti vaš mobilni telefon i USB uređaj, tako da nikada nećete ostati bez napajanja. Alarm se može oglasiti kao radio ili zujalica, a funkcija dvostrukog alarma daje vam mogućnost dvostrukog buđenja
Dvostruki USB priključak za punjenje
FM, analogno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.
Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.
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