ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Obustavljeno

Radio sa satom

AJ4000B/12

Napunite mobilni telefon dok spavate

Započnite dan uz napunjeni radio sa satom. Istovremeno će napuniti vaš mobilni telefon i USB uređaj, tako da nikada nećete ostati bez napajanja. Alarm se može oglasiti kao radio ili zujalica, a funkcija dvostrukog alarma daje vam mogućnost dvostrukog buđenja

Pogledajte sve prednosti

uz ugrađeni mikro USB kabel

Napunite mobilni telefon dok spavate

  • Dvostruki USB priključak za punjenje

  • FM, analogno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi