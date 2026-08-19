Kućište od reciklirane plastike i pakiranje od recikliranog papira

Zauzimanjem odgovornog stava prema zaštiti okoliša tvrtka Philips uvijek je ulagala ozbiljne napore u recikliranje. Koristi od recikliranja su zapanjujuće. Ono smanjuje potrebu za novim neobnovljivim resursima i smanjuje pritisak na naš ionako preopterećeni planet. Smanjuje potrebu za spaljivanjem i odlaganjem otpada na deponije koje imaju vrlo štetan utjecaj na ekosustave i okoliš. U izradi ovog sata korišten je visok postotak recikliranih materijala. Cijelo kućište izrađeno je od 100% reciklirane plastike, tiskani materijal na papiru dolazi od 100% recikliranog papira, a pakiranje je proizvedeno uz udio od 90% recikliranih materijala.