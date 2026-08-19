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AJ3570/12
Živite život u skladu s prirodom
Vrijeme je da se pažnja posveti okolišu. Moderni Philips AJ3570/12 sat ima gornji dio kućišta od održivog bambusa i komponente s kontroliranom razinom štetnih tvari te nisku potrošnju energije u stanju pripravnosti i automatski svjetlosni senzor – štedi energiju svake sekunde.
Veliki zaslon
Iznalaženje načina zaštite okoliša uključuje kreativno razmišljanje i snalažljivost. Korištenje bambusa za izradu gornje ploče ovog sata predstavlja ekološki prihvatljiv korak koji ujedno proizvodu daje dašak stila. Osim što je privlačan materijal, bambus je poznat po tome što ima veći potencijal održivosti i obnovljivosti od drveća. Stabljika bambusa raste vrlo brzo, bez primjene gnojiva i pesticida te se može posjeći nakon tri ili četiri godine, a svaka se stabljika može sjeći više puta. Osim toga, priprema bambusa za korištenje u industriji rezultira manjim brojem štetnih tvari i nižim emisijama ugljikovog dioksida.
Zauzimanjem odgovornog stava prema zaštiti okoliša tvrtka Philips uvijek je ulagala ozbiljne napore u recikliranje. Koristi od recikliranja su zapanjujuće. Ono smanjuje potrebu za novim neobnovljivim resursima i smanjuje pritisak na naš ionako preopterećeni planet. Smanjuje potrebu za spaljivanjem i odlaganjem otpada na deponije koje imaju vrlo štetan utjecaj na ekosustave i okoliš. U izradi ovog sata korišten je visok postotak recikliranih materijala. Cijelo kućište izrađeno je od 100% reciklirane plastike, tiskani materijal na papiru dolazi od 100% recikliranog papira, a pakiranje je proizvedeno uz udio od 90% recikliranih materijala.
Ograničavanje korištenja opasnih komponenti predstavlja nastojanje tvrtke Philips da stvori sigurnije životno okruženje za ljude. Osim što smo svoje djelovanje u potpunosti uskladili s direktivom RoHS koja ograničava upotrebu uobičajenih opasnih kemikalija poput olova, kadmija i žive, dodatno smo ograničili korištenje drugih opasnih komponenti. Na primjer, svi plastični dijelovi, pločice sa sklopom, adapteri za napajanje i pakiranja ne sadrže spojeve PVC i BFR, čime se minimizira njihov utjecaj na ljude i naš okoliš tijekom korištenja, ali i prilikom odlaganja.
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