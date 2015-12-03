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Obustavljeno

Radio sa satom

AJ3500/12

4

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Radio sa satom s velikim zaslonom

Neka vaša jutra budu svjetlija zahvaljujući velikom LED zaslonu za prikaz vremena. Ovaj sat automatski postavlja vrijeme kada je priključen na napajanje, a ima i rezervnu bateriju kako biste bili sigurni da će se alarm oglasiti čak i u slučaju prekida napajanja. Odaberite želite li se buditi uz zujalicu ili radijsku stanicu.

Pogledajte sve prednosti

Radio sa satom s velikim zaslonom

  • Veliki zaslon

  • FM/MW, analogno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Veliki zaslon za bolji pregled

Veliki zaslon omogućava lak pregled sadržaja. To znači da lako možete pročitati vrijeme i alarm, čak i s veće udaljenosti. Idealan je za starije ili slabovidne osobe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

03/12/2015

România

România

Provjereni kupac

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radio cu ceas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik

Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik

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