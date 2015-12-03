Obustavljeno
Radio sa satom s velikim zaslonom
Neka vaša jutra budu svjetlija zahvaljujući velikom LED zaslonu za prikaz vremena. Ovaj sat automatski postavlja vrijeme kada je priključen na napajanje, a ima i rezervnu bateriju kako biste bili sigurni da će se alarm oglasiti čak i u slučaju prekida napajanja. Odaberite želite li se buditi uz zujalicu ili radijsku stanicu.
Veliki zaslon
FM/MW, analogno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
Veliki zaslon omogućava lak pregled sadržaja. To znači da lako možete pročitati vrijeme i alarm, čak i s veće udaljenosti. Idealan je za starije ili slabovidne osobe.
4.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ciuc70
03/12/2015
România
Provjereni kupac
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik
Gadek
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik
Ova recenzija je napravljena za AJ3500 Radiobudzik