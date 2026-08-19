Obustavljeno
AJ3275D/12
Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone
Uživajte u pravilnom početku dana – uz omiljenu glazbu s uređaja iPod/iPhone. Ovaj kompaktni sat reproducira sadržaj s uređaja iPod/iPhone i puni ih lightning priključkom, čak i dok se nalaze u zaštitnim torbicama. Prema želji, budite se uz radio ili zujalicu.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
2 W
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
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