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Obustavljeno

Radio sa satom za iPod/iPhone

AJ3275D/12

Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

Uživajte u pravilnom početku dana – uz omiljenu glazbu s uređaja iPod/iPhone. Ovaj kompaktni sat reproducira sadržaj s uređaja iPod/iPhone i puni ih lightning priključkom, čak i dok se nalaze u zaštitnim torbicama. Prema želji, budite se uz radio ili zujalicu.

Pogledajte sve prednosti

Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • FM, dvostruki alarm

  • 2 W

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Ukupni izlaz snage od 2 W RMS

Ukupni izlaz snage od 2 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

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