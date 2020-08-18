ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane

Obustavljeno

Radio sa satom

AJ3226/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Započnite dan na svoj način!

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips koji ima dva alarma pomaže vam da dan započnete uz zvuk omiljene radijske postaje ili nježnog alarma. Praktičan kabel omogućava jednostavno priključivanje prijenosnog glazbenog sustava odmah uz uzglavlje i reprodukciju s njega.

Pogledajte sve prednosti

Probudite se uz radio ili zujalicu

Započnite dan na svoj način!

  • FM/MW, analogno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

  • Ugrađeni kabel audio ulaza

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Provjereni kupac

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3226 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2020-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3226 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2020-04-18

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi