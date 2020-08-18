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Započnite dan na svoj način!
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips koji ima dva alarma pomaže vam da dan započnete uz zvuk omiljene radijske postaje ili nježnog alarma. Praktičan kabel omogućava jednostavno priključivanje prijenosnog glazbenog sustava odmah uz uzglavlje i reprodukciju s njega.
FM/MW, analogno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Ugrađeni kabel audio ulaza
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.
Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Alberts
18/08/2020
România
Provjereni kupac
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3226 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2020-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3226 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2020-04-18