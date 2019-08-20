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Probudite se uz FM radio i potpuno napunjen pametni telefon
Radio sa satom AJ3200 tvrtke Philips puni sve pametne telefone, iPhone ili Android, dok spavate. Fleksibilna stanica savršeno odgovara položaju ulaza na svim telefonima. Probudite se uz omiljenu FM stanicu i započnite dan puni energije.
Univerzalno punjenje
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Nema više neurednih kabela na noćnom ormariću. Ovaj radio sa satom isporučuje se s tri izmjenjiva postolja koja omogućavaju punjenje uređaja iPhone, Android uređaja ili drugih pametnih telefona. Koristite Apple Lightning ili 30-pinski kabel za punjenje s odgovarajućim postoljem za svoj iPhone i/ili priloženo mikro USB postolje za Android i druge uređaje. Nakon povezivanja kabela i postolja priključite pametni telefon i odmah započnite punjenje. Čak su i kabeli uredno spremljeni i skriveni od pogleda.
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.
3.5
od 5
8
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Laikrodis-radijas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3200 Laikrodis-radijas