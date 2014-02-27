Obustavljeno
Lako se probudite
Neka se vaše dijete budi uz omiljeni zvuk ili glas zahvaljujući Philips AJ3138/12 radiju sa satom. Izmjenjivi prsteni i gumbi omogućavaju prilagodbu prema želji dok mjerač vremena za kratki odmor omogućava programiranje sata bez promjene postavki alarma.
Alarm s mogućnošću snimanja
Programator za kratak odmor
Prsteni u bojama i gumbi
Napajanje na bateriju ili izmj. struju
Kada se alarm oglasi, istovremeno počinje treperiti pozadinsko osvjetljenje. To predstavlja jednostavan način ukazivanja maloj djeci da se trebaju probuditi, iako ona nemaju razvijen smisao za vrijeme. Svjetlo će treperiti jednu minuti, a zatim će se isključiti do ponovnog oglašavanja alarma.
Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.
Izmjenjivi plavi i ružičasti prsteni i gumb unose zabavu i osobnost u ovaj radio sa satom. Stvorite vlastiti identitet ili uskladite uređaj sa stilom prostorije. Mogućnosti uključuju dva gumba na gornjoj te prsten na prednjoj strani uređaja.
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4.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3138 Radiobudzik