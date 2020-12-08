2 godine jamstva
Obustavljeno
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
4.2
od 5
10
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hulkady28
08/12/2020
România
Provjereni kupac
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Prednosti
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Mane
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Prednosti
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Mane
Яскравість екрана на сонці
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
cesaro
07/05/2019
România
M.
produsul este usor de utilizat si are un design placut.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital