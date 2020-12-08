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  • Započnite dan na svoj način!

Obustavljeno

Radio sa satom s funkcijom digitalnog podešavanja

AJ3123/12

4.2
| (10) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Započnite dan na svoj način!
Moderna radio/budilica sa satom AJ3123/12 lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Sadrži ugrađeni FM radio i omogućuje vam buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.
Pogledajte sve prednosti

Probudite se uz radio ili zujalicu

Započnite dan na svoj način!

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

10

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

08/12/2020

România

România

Provjereni kupac

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Prednosti

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Mane

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Prednosti

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Mane

Яскравість екрана на сонці

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

07/05/2019

România

România

M.

produsul este usor de utilizat si are un design placut.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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