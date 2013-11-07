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Obustavljeno

Radio sa satom

AJ3121/12

4.7

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Započnite dan na svoj način!

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni AM/FM radio i omogućava buđenje uz omiljenu radio postaju ili zujalicu.

Pogledajte sve prednosti

Probudite se uz radio ili zujalicu

Započnite dan na svoj način!

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Postavljanje sata tako je jednostavno da vam ne trebaju upute za postavljanje vremena i alarma

Postavljanje vremena i alarma tako je jednostavno da ne morate koristiti Kratke upute ili Upute za korištenje. Kako biste postavili vrijeme i alarm, jednostavno koristite gumbe na glatkom zaslonu radija sa satom.

Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 2 sata) i odaberite CD ili radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Uređaj će nastaviti s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspite uz omiljeni CD ili radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Órás rádió

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Órás rádió

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