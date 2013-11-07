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Započnite dan na svoj način!
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni AM/FM radio i omogućava buđenje uz omiljenu radio postaju ili zujalicu.
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Postavljanje vremena i alarma tako je jednostavno da ne morate koristiti Kratke upute ili Upute za korištenje. Kako biste postavili vrijeme i alarm, jednostavno koristite gumbe na glatkom zaslonu radija sa satom.
Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 2 sata) i odaberite CD ili radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Uređaj će nastaviti s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspite uz omiljeni CD ili radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.
4.7
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Órás rádió
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3121 Órás rádió