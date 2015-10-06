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Obustavljeno

Radio sa satom s funkcijom digitalnog podešavanja

AJ3116/12

4.4

| (17) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Započnite dan na svoj način!

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni FM radio i omogućava buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.

Pogledajte sve prednosti

Probudite se uz radio ili zujalicu

Započnite dan na svoj način!

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspite uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

17

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

06/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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