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Započnite dan na svoj način!
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips lijepo izgleda i budi vas na vrijeme. Ima ugrađeni FM radio i omogućava buđenje uz omiljenu radijsku postaju ili zujalicu.
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspite uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije
4.4
od 5
17
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mirabelka
06/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem