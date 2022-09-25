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Obustavljeno

Radio sa satom i vremenskom prognozom

AJ260/12

4

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Informacije o vremenu nadohvat ruke

Započnite dan na pravi način - svaki dan. Kompaktni radio sa satom i vremenskom prognozom sadrži sat s radijom i grafičke ikone za vremensku prognozu s indikatorima u boji. Vaš pouzdani meteorolog uz koji ćete svugdje stizati na vrijeme - uvijek.

Pogledajte sve prednosti

Informacije o vremenu nadohvat ruke

  • Temperatura u prostoriji/vani

Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju

Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju

LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Prednosti

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Mane

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum upotrebe 2020-09-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum upotrebe 2020-09-25

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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