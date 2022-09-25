Obustavljeno
Informacije o vremenu nadohvat ruke
Započnite dan na pravi način - svaki dan. Kompaktni radio sa satom i vremenskom prognozom sadrži sat s radijom i grafičke ikone za vremensku prognozu s indikatorima u boji. Vaš pouzdani meteorolog uz koji ćete svugdje stizati na vrijeme - uvijek.
Temperatura u prostoriji/vani
LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Prednosti
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Mane
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum upotrebe 2020-09-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum upotrebe 2020-09-25
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Ova recenzija je napravljena za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem