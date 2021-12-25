ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika

Obustavljeno

Radio sa satom

AJ2000/12

4.3

| (8) Recenzije

Budite se

Budite se uz omiljene radijske stanice ili zvukove alarma. Ovaj elegantni radio sa satom tvrtke Philips AJ2000 sa sjajnom završnom obradom omogućava vam prethodno postavljanje dva alarma koji će buditi vas i vašeg partnera u različito vrijeme. Budite se nježno i s osmjehom na licu svaki dan.

Pogledajte sve prednosti

uz omiljene melodije s radija

Budite se

  • Zaslon sjajne završne obrade

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

FM prijemnik za uživanje u radijskom programu

Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

8

Recenzije

4
2

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Prednosti

jednoduché ovládání

Mane

zatím nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radiobudík

Datum upotrebe 2021-11-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radiobudík

Datum upotrebe 2021-11-25

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Радиочасовник

Datum upotrebe 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Радиочасовник

Datum upotrebe 2020-09-07

24/08/2019

România

România

Provjereni kupac

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Prednosti

Imi place ca are alimentator separat.

Mane

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2018-07-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2018-07-24

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi