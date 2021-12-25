Obustavljeno
AJ2000/12
Budite se
Budite se uz omiljene radijske stanice ili zvukove alarma. Ovaj elegantni radio sa satom tvrtke Philips AJ2000 sa sjajnom završnom obradom omogućava vam prethodno postavljanje dva alarma koji će buditi vas i vašeg partnera u različito vrijeme. Budite se nježno i s osmjehom na licu svaki dan.
Zaslon sjajne završne obrade
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.
4.3
od 5
8
Recenzije
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Prednosti
jednoduché ovládání
Mane
zatím nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radiobudík
Datum upotrebe 2021-11-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radiobudík
Datum upotrebe 2021-11-25
Борил_666
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Радиочасовник
Datum upotrebe 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Радиочасовник
Datum upotrebe 2020-09-07
DJPocaitul
24/08/2019
România
Provjereni kupac
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Prednosti
Imi place ca are alimentator separat.
Mane
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2018-07-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ2000 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2018-07-24