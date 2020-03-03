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Obustavljeno

Radio sa satom

AJ1000/12

3.6

| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Probudite se vedri uz omiljenu melodiju na radiju

Budite se uz omiljene radijske stanice ili zvukove alarma. Elegantni Philips AJ1000/12 radio sa satom sa sjajnom završnom obradom omogućava vam prethodno postavljanje dva alarma koji će buditi vas i vašeg partnera u različito vrijeme. Budite se nježno i s osmjehom na licu svaki dan.

Pogledajte sve prednosti

Probudite se vedri uz omiljenu melodiju na radiju

  • Zaslon sjajne završne obrade

  • FM, analogno podešavanje

  • Dvostruki alarm

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.6

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Provjereni kupac

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Prednosti

Mały rozmiar

Mane

Czasami słabo łapie sygnał

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik

Datum upotrebe 2018-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik

Datum upotrebe 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik

Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik

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