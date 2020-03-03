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Probudite se vedri uz omiljenu melodiju na radiju
Budite se uz omiljene radijske stanice ili zvukove alarma. Elegantni Philips AJ1000/12 radio sa satom sa sjajnom završnom obradom omogućava vam prethodno postavljanje dva alarma koji će buditi vas i vašeg partnera u različito vrijeme. Budite se nježno i s osmjehom na licu svaki dan.
Zaslon sjajne završne obrade
FM, analogno podešavanje
Dvostruki alarm
Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.
Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
3.6
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Migotka
03/03/2020
Polska
Provjereni kupac
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Prednosti
Mały rozmiar
Mane
Czasami słabo łapie sygnał
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik
Datum upotrebe 2018-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik
Datum upotrebe 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik
Ova recenzija je napravljena za AJ1000 Radiobudzik