2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Daska za glačanje podesiva u više kutova,
Tehnologija dvostrukog zagrijavanja
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomsko glačalo + glava
Ugrađena daska za glačanje podesiva u više kutova može se suziti i okrenuti u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za vodoravno glačanje najzahtjevnijih tkanina ili okomito glačanje najosjetljivijih odjevnih predmeta. I svega između.
Tehnologija dvostrukog zagrijavanja omogućuje snažan prodor pare koja uklanja nabore učinkovitije od parnog glačala** i s lakoćom osigurava besprijekoran izgled vaših odjevnih predmeta.
S upola manjom masom od standardnog parnog glačala***, ergonomsko glačalo i glava omogućuju vam da uklonite nabore s odjeće u potpunoj udobnosti.
4.5
od 5
66
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
04/02/2025
Srbija
Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Prednosti
Jednoduché, vždy při ruce
Mane
Asi nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
testirao institut treće strane na bakterije E. coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi
u usporedbi s našim parnim glačalima tvrtke Philips
u odnosu na parna glačala, prema mišljenju potrošača, ispitivanje prilikom plasiranja proizvoda, listopad 2022.