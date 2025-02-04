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All-In-One serije 8500Kompletno rješenje za glačanje

AIS8540/80

4.5
| (66) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nova vizija glačanja
Philips All-In-One serije 8500 revolucionarno je rješenje koje osigurava sjajan izgled u kojem ćete zablistati. Kombinacija ispuštanja pare i glačanja nudi praktičan spoj jednostavnog rukovanja i moćnih radnih značajki. Svestrano rješenje za uklanjanje nabore u jednom potezu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Dodatna svestranost, učinkovitost i praktičnost**

Nova vizija glačanja

  • Daska za glačanje podesiva u više kutova,

  • Tehnologija dvostrukog zagrijavanja

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomsko glačalo + glava

Ugrađena daska podesiva u više kutova za fleksibilnost i praktičnost

Ugrađena daska podesiva u više kutova za fleksibilnost i praktičnost

Ugrađena daska za glačanje podesiva u više kutova može se suziti i okrenuti u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za vodoravno glačanje najzahtjevnijih tkanina ili okomito glačanje najosjetljivijih odjevnih predmeta. I svega između.

Tehn. dvostrukog zagrijavanja učinkovitija je u odnosu na parno glačalo**

Tehn. dvostrukog zagrijavanja učinkovitija je u odnosu na parno glačalo**

Tehnologija dvostrukog zagrijavanja omogućuje snažan prodor pare koja uklanja nabore učinkovitije od parnog glačala** i s lakoćom osigurava besprijekoran izgled vaših odjevnih predmeta.

Ergonomsko glačalo i glava uvelike olakšavaju glačanje

Ergonomsko glačalo i glava uvelike olakšavaju glačanje

S upola manjom masom od standardnog parnog glačala***, ergonomsko glačalo i glava omogućuju vam da uklonite nabore s odjeće u potpunoj udobnosti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

66

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

04/02/2025

Srbija

Srbija

Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Prednosti

Jednoduché, vždy při ruce

Mane

Asi nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

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Upozorenja

  1. testirao institut treće strane na bakterije E. coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi

  2. u usporedbi s našim parnim glačalima tvrtke Philips

  3. u odnosu na parna glačala, prema mišljenju potrošača, ispitivanje prilikom plasiranja proizvoda, listopad 2022.