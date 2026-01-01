Ugrađena daska podesiva u više kutova za fleksibilnost i praktičnost

Ugrađena daska za glačanje podesiva u više kutova može se suziti i okrenuti u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za vodoravno glačanje najzahtjevnijih tkanina ili okomito glačanje najosjetljivijih odjevnih predmeta. I svega između.