ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Nova vizija glačanja
  • Nova vizija glačanja

Philips All-in-One serije 8500Kompletno rješenje za glačanje

AIS8540/60

Nova vizija glačanja
Philips All-in-One serije 8500 revolucionarno je rješenje koje osigurava sjajan izgled u kojem ćete zablistati. Kombinacija ispuštanja pare i glačanja nudi praktičan spoj jednostavnog rukovanja i moćnih radnih značajki. Svestrano rješenje koje sprječava nastanak nabora.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Dodatna svestranost, učinkovitost i praktičnost**

Nova vizija glačanja

  • Daska za glačanje podesiva u više kutova,

  • Tehnologija dvostrukog zagrijavanja

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomsko glačalo + glava

Ugrađena daska podesiva u više kutova za fleksibilnost i praktičnost

Ugrađena daska podesiva u više kutova za fleksibilnost i praktičnost

Ugrađena daska za glačanje podesiva u više kutova može se suziti i okrenuti u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za vodoravno glačanje najzahtjevnijih tkanina ili okomito glačanje najosjetljivijih odjevnih predmeta. I svega između.

Tehn. dvostrukog zagrijavanja učinkovitija je u odnosu na parno glačalo**

Tehn. dvostrukog zagrijavanja učinkovitija je u odnosu na parno glačalo**

Tehnologija dvostrukog zagrijavanja omogućuje snažan prodor pare koja uklanja nabore učinkovitije od parnog glačala** i s lakoćom osigurava besprijekoran izgled vaših odjevnih predmeta.

Ergonomsko glačalo i glava uvelike olakšavaju glačanje

Ergonomsko glačalo i glava uvelike olakšavaju glačanje

S upola manjom masom od standardnog parnog glačala***, ergonomsko glačalo i glava omogućuju vam da lako uklonite nabore s odjeće u potpunoj udobnosti.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. testirao institut treće strane na bakterije E. coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi

  2. u usporedbi s našim parnim glačalima tvrtke Philips

  3. u odnosu na parna glačala, prema mišljenju potrošača, ispitivanje prilikom plasiranja proizvoda, listopad 2022.