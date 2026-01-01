2 godine jamstva
AIS8540/60
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Daska za glačanje podesiva u više kutova,
Tehnologija dvostrukog zagrijavanja
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomsko glačalo + glava
Ugrađena daska za glačanje podesiva u više kutova može se suziti i okrenuti u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za vodoravno glačanje najzahtjevnijih tkanina ili okomito glačanje najosjetljivijih odjevnih predmeta. I svega između.
Tehnologija dvostrukog zagrijavanja omogućuje snažan prodor pare koja uklanja nabore učinkovitije od parnog glačala** i s lakoćom osigurava besprijekoran izgled vaših odjevnih predmeta.
S upola manjom masom od standardnog parnog glačala***, ergonomsko glačalo i glava omogućuju vam da lako uklonite nabore s odjeće u potpunoj udobnosti.
Recenzije
testirao institut treće strane na bakterije E. coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi
u usporedbi s našim parnim glačalima tvrtke Philips
u odnosu na parna glačala, prema mišljenju potrošača, ispitivanje prilikom plasiranja proizvoda, listopad 2022.