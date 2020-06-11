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Obustavljeno

Bluetooth® adapter

AEA2700/12

4.4

| (12) Recenzije

Povežite do 3 pametna telefona u isto vrijeme

Bluetooth® adapter tvrtke Philips sa značajkom MULTIPAIR pretvara sustav Hi-Fi/PC zvučnika u bežični zvučni sustav. Samo povežite adapter kako biste bežično usmjeravali glazbu s do tri pametna telefona, tableta ili uređaja s funkcijom Bluetooth.

Pogledajte sve prednosti

Povežite do 3 pametna telefona u isto vrijeme

  • Bluetooth® glazbeni prijemnik

  • MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC i NFC

  • Digitalni izlaz

Trenutačno prenosite glazbu između 3 uređaja uz MULTIPAIR

Trenutačno prenosite glazbu između 3 uređaja uz MULTIPAIR

Uparite do 3 pametna uređaja kako biste usmjeravali glazbu s onoga s kojeg želite, bez napornog poništavanja uparivanja i ponovnog uparivanja. Kako biste reproducirali pjesmu na drugom uređaju, samo ga uzmite i pritisnite gumb za reprodukciju. Pjesma će se prekinuti na originalnom uređaju i pokrenut će se nova pjesma, što je savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, na zabavama ili jednostavno reproduciranje različitih pjesama pohranjenih na raznim uređajima. Dopustite prijateljima i obitelji da se istovremeno upare kako biste u tren oka mogli razmjenjivati glazbu.

Usmjeravajte glazbene aplikacije s pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi

Usmjeravajte glazbene aplikacije s pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi

Svaki obožavatelj glazbe ima aplikacije omiljene glazbene usluge ili radijske stanice na mreži. Sada ih možete reproducirati izravno na Hi-Fi sustavu.

Vrlo vjerno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze (aptX® i AAC)

Vrlo vjerno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze (aptX® i AAC)

Napredna tehnologija usmjeravanje zvuka putem Bluetooth® veze prenosi na novu razinu. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek osmišljen za osnovne audio prijenose, što rezultira razočaranjem i nezadovoljstvom slušatelja. No Hi-Fi adapter opremljen je tehnologijom Bluetooth® (aptX® i AAC) koja omogućava vrlo vjeran prijenos zvuka, pružajući bogat, snažan i kristalno čist zvuk. Uz kompatibilnost s najnovijim Android™ i Apple iOS pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima, Philips sada pruža kvalitetu zvuka koju i očekujete. Bežično prenesena glazba nikada nije zvučala tako dobro.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

12

Recenzije

4
1

11/06/2020

România

România

Provjereni kupac

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Prednosti

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum upotrebe 2019-05-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum upotrebe 2019-05-11

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Bluetooth® adapter

16/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nekem bevált, remekül teszi a dolgát

Az első tapasztalataim alapján remek kis (szó szerint is kicsi) készülék. Egy HP laptoppal és egy Huawei P8 Lite-tal tökéletesen jól elboldogul egy nappaliban, kb. 4 méterre lévő házimozi erősítő kapja így róluk a jelet, és mind a párosítás, mind a lejátszás eleddig teljesen rendben van. A két eszköz közötti váltás igencsak gyors, mint ahogy elég a mobilin csak a szünet gombra kattintani és már vált is egyből vissza a laptopra a hang. Nekem nagyon tetszik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AEA2700 Bluetooth® adapter

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