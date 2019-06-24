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Džepni model
Ovaj džepni MW/FM radio prijemnik tvrtke Philips omogućava vam uživanje u glasnom zvuku dobre kvalitete gdje god išli.
FM/MW, analogno podešavanje
Ugrađen zvučnik
Utikač za slušalice
Napajanje iz baterija
FM/MW (AM) stereo prijemnik
0
Zvučnik pruža dobru kvalitetu zvuka i veći užitak.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AE1500 Портативно радио
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AE1500 Портативно радио