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Obustavljeno

Prijenosni radio

AE1500/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Džepni model

Ovaj džepni MW/FM radio prijemnik tvrtke Philips omogućava vam uživanje u glasnom zvuku dobre kvalitete gdje god išli.

Pogledajte sve prednosti

Džepni model

  • FM/MW, analogno podešavanje

  • Ugrađen zvučnik

  • Utikač za slušalice

  • Napajanje iz baterija

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Jedan gumb za kontrolu glasnoće i uključivanje/isključivanje

0

Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija

Ugrađeni zvučnik omogućava uživanje u glasnom slušanju radija

Zvučnik pruža dobru kvalitetu zvuka i veći užitak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1500 Портативно радио

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AE1500 Портативно радио

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