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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

AD385/12

Uživajte u glazbi s uređaja iPhone 5, bežično

Na radnom stolu ili bilo gdje drugdje, zvučnik s priključnom stanicom AD385 pruža kristalno čist zvuk koji ispunjava prostoriju. Kompatibilan je s uređajem iPhone 5/najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, ima Bluetooth i punjivu bateriju za uživanje u glazbi bežičnim putem.

Pogledajte sve prednosti

uz zvučnik s priključnom stanicom

Uživajte u glazbi s uređaja iPhone 5, bežično

  • Bluetooth®

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • 8 W, punjiva baterija

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Tehničke specifikacije

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