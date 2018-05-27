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Obustavljeno

HEPA filtar s aktivnim ugljikom

AC4158/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Čist zrak, uvijek

HEPA filtar s aktivnim ugljikom uklanja najsitnije čestice, alergene, bakterije i viruse te širok spektar štetnih plinova kao što je formaldehid. Ovaj filtar visokih performansi razvijen je u partnerstvu s njemačkim stručnjacima.

Pogledajte sve prednosti

Čist zrak, uvijek

  • Uklanja vrlo fine čest. veće od 0,02 um

Filtrira veoma fine čestice veličine >20 nanometara*

*U kombinaciji s HEPA filtrom, multi-care filter filtrira veoma fine čestice veličine >20 nanometara, uključujući bakterije, prašinu, alergene i neke viruse. U skladu s objavljenim publikacijama Svjetske zdravstvene organizacije, humani soj virusa gripe i bakterija legionela veće su od 20 nanometara.

Upozorenje za zaštitu od nečistog zraka podsjeća vas kada je vrijeme da zamijenite filter

Upozorenje za zaštitu od nečistog zraka javlja se čim je vrijeme da zamijenite filter. Kada je jedan od filtera gotovo pun i treba se očistiti ili zamijeniti, upozorenje za zaštitu od nečistog zraka podsjetit će vas da je vrijeme da zamijenite ili očistite filter.

Blokiranje uređaja radi zaštite od nečistog zraka uvijek vam osigurava čist zrak

Funkcija blokiranja uređaja radi zaštite od nečistog zraka uvijek vam osigurava čist zrak. Isključuje pročišćivać kada se ne može jamčiti dotok čistog zraka. Ako se filter odmah ne zamijeni, funkcija blokiranja uređaja radi zaštite od nečistog zraka isključit će i blokirati uređaj kako bi se spriječila sekundarna kontaminacija zbog prljavog filtera. Uvijek jamčimo čist zrak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/05/2018

България

България

Предимството да дишаш чист въздух.

Ползвам го от няколко месеца. Имам домашен любимец- котка. Включвам го вечер, като се прибера и го оставям да работи до сутринта. Резултата е - почти никакъв прах по мебелите, по - малко косми в помещението и доста спокоен сън.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AC4158/00 AC HEPA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AC4158/00 AC HEPA

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Upozorenja

  1. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije o procjeni mikrobiološkog rizika iz 2008. godine, ptičja gripa, humani soj virusa gripe, legionela, virusi hepatitisa i SARS koronavirus veći su od 0,02 mikrona.