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Sve serije

  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
  • Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)

Serija 1000iPročišćivač zraka za srednje prostorije

AC1715/10

4.9
| (21) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)
Samo jednim pritiskom gumba pročišćivač zraka filtrira nevidljive viruse, alergene ili onečišćivače u vašem domu kako bi bio čist i siguran. Pročišćuje brzo i učinkovito zahvaljujući stopi isporuke čistog zraka (CADR) od 300 m³/h.
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Uklanja 99,9 % virusa, alergena i onečišćivača (2, 3, 4)

Pročišćuje zrak za manje od 10 min (1)

  • Pročišćuje prostorije do 78 m²

  • Isporuka čistog zraka 300 ㎥/h (CADR)

  • HEPA i filtar s aktivnim ugljenom

  • Povezan s aplikacijom Air+

Uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka

Uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka

Tehnologija VitaShield hvata aerosole i čestice manje od najmanjeg poznatog koronavirusa (6). Tehnologiji VitaShield ništa neće promaknuti – deaktivira viruse i zarobljava ih unutra. Neovisno testirano od strane tvrtke Airmid Health Group za uklanjanje do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka (2). Također testiran na koronavirus (7).

Testirano i certificirano za kvalitetu u koju se možete pouzdati

Testirano i certificirano za kvalitetu u koju se možete pouzdati

Pročišćivači tvrtke Philips prolaze kroz 170 obveznih i strogih inspekcijskih testova prije nego što budu pušteni iz naše tvornice i certificirani su od strane Europskog centra za istraživanje alergija. Podvrgnuti su rigoroznim testovima životnog vijeka i izdržljivosti za kontinuirani rad (24/7).

Izuzetno tih i bez svjetlosnih smetnji

Izuzetno tih i bez svjetlosnih smetnji

U načinu rada za spavanje, pročišćivač radi tiho za čist zrak dok spavate. Indeks kvalitete zraka i svjetlo na korisničkom sučelju mogu se prigušiti ili isključiti kako bi se izbjegle bilo kakve svjetlosne smetnje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

21

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocník pro život

Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu chytrá čistička

Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)

Prednosti

Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.

Mane

Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Čistička Philips

Dlouho jsme nákup čističky zvažovali a jsem ráda, že jsme nakonec tuto čističku koupili! Vše funguje, jak má, snadno se přenáší z pokoje do pokoje. Využíváme automatický a noční režim. Takže doporučuji :)

Prednosti

Tichá, přenositelná, funguje jak má

Mane

Zatím jsme nic neobjevili

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

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Upozorenja

  1. (1) Od zraka koji je prošao kroz filtar, teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunato je podjelom iznosa CADR od 300 m³/h s veličinom prostorije od 48 m³ (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m², a visina 2,4 m).

  2. (2)Testirala tvrtka Airmid Healthgroup Ltd. u komori od 28,5 m³ s virusom gripe koja se prenosi zrakom A(H1N1); smanjenje izmjereno u načinu rada Turbo nakon 10 – 20 minuta. Sami pročišćivači zraka neće vas zaštititi od bolesti COVID-19, ali mogu podržati općenitu zaštitu (US EPA).

  3. (3) Od zraka koji prolazi kroz filtar. Ispitan s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1

  4. (4) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, ispitano prašinom od peludi breze na filtarskom mediju prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI

  5. (5) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filtar HEPA H13, testiran prema GB/T 18801

  6. (6) Testirano s aerosolom NaCl u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1, od zraka koji prolazi kroz filtar. Veličina koronavirusa u rasponu je od pribl. 0,08 – 0,22 mikrona (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, poglavlje 24, stranice 435 – 461).

  7. (7) Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u vanjskom laboratoriju u ispitnoj komori onečišćenoj aerosolom s ljudskim koronavirusom (HCoV-229E) uz upotrebu filtra HEPA NanoProtect tvrtke Philips.

  8. (8) Preporučeni vijek trajanja izračunava se na temelju prosječnog vremena upotrebe korisnika tvrtke Philips i podataka o razini onečišćenja zraka na otvorenom u gradovima. Na stvarni vijek trajanja utječe okruženje i učestalost upotrebe.

  9. (9) Dostupnost usluge Alexa i Google Home ovisi o vašoj lokaciji.

  10. (10) Od zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan s aerosolom NaCl od strane neovisnog laboratorija

  11. (11) Uštede temeljene na životnom vijeku filtra i cijenama na web-mjestima robnih marki ili u maloprodaji, Nizozemska, 21. lipnja 22.