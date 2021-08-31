Obustavljeno
65PUS6703/12
Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Opustite se i uživajte u bogatoj kvaliteti 4K UHD rezolucije na Smart TV uređaju koji se nevjerojatno lako upotrebljava. U tren oka pristupite omiljenom sadržaju uz SAPHI. Uz Pixel Precise Ultra HD sve će izgledati uglađeno i oštro, dok Ambilight sve objedinjuje.
Ambilight TV od 164 cm (65")
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.
DTS HD optimizira obradu zvuka čuvanjem originalnog zvučnog sadržaja kako biste mogli uživati u boljem zvuku iz zvučnika uz kristalno čist dijalog.
SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitak. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.
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3.6
od 5
97
Recenzije
Kiki123
31/08/2021
Hrvatska
Pre zadovoljana
Par stvari bi promjenula na daljinski ali kao tv super je!!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Datum upotrebe 2019-08-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Datum upotrebe 2019-08-31
Gvozda
19/02/2019
Hrvatska
Super, prezadovoljan sam proizvodom.
Odlican amblight, odlicna slika. Super kontrast, hdr nije los. Uglavnom za ovaj novac sigurno best buy. Preporuka da sliku rucno podesite i bice jos bolje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 50PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 50PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Mario1986
20/12/2018
Hrvatska
Jeftin a odličan uređaj
Odlična slika, ambiligh koji vjerno prati sliku. Potrebna još je aplikacija s kojom bi mogli upravljati sa televizijom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.