Obustavljeno
55PUT6401/12
Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Uređaji serije Philips 6400 spoj su dizajna i radnih karakteristika. Sa zaslonom postavljenim na postolje s minimalističkim elementima, vaša će slika oživjeti u 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD kvaliteti slike. Uz Android TV, opcije zabave praktički su beskonačne
139 cm (55")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 8 GB, proširiv
DVB-T/T2/C
Svakom je vrhunskom umjetničkom djelu potrebno vlastito postolje. A baš kao svako vrhunsko umjetničko djelo, Philips televizor također treba predstaviti na odgovarajući način. Naš dizajnerski tim ova je uska aluminijska postolja dizajnirao posebno za ovaj model, vjerno prateći njegovu prozračnost i tanak dizajn.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Igranje u računalnom oblaku nudi bogat online katalog kvalitetnih igara za sve uzraste, ukuse i razine umješnosti. Jednostavno odaberite igru i zaigrajte je na svom televizoru!
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
2.8
od 5
4
Recenzije
Kasidi88
01/03/2022
България
Provjereni kupac
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Prednosti
Бръсне перфектно
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Datum upotrebe 2021-03-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Datum upotrebe 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Provjereni kupac
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)