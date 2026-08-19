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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

6000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

55PFK6300/12

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Full HD televizor serije 6300 s tehnologijom Perfect Pixel HD pruža uglađen rad i oštru, čistu sliku koja je živopisna i realistična. Prirodni materijali, tanke linije i jedinstvene značajke kao što je Ambilight čine užitak gledanja još boljim.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Ambilight s 2 strane

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 140 cm (55")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Micro Dimming optimizira kontrast televizora

Micro Dimming optimizira kontrast televizora

Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.

Super Resolution stvara bolju sliku – zonu po zonu

Super Resolution poboljšava oštrinu i detalje cijele slike...zonu po zonu. Osim naprednih poboljšanja cijele slike, poboljšavaju se i detalji u lokalnim područjima i izvršava se analiza boje. Krajnji rezultat je živopisna, prirodna i realistična slika.

Kutno postolje u sredini dočarava geometriju

Odabrali smo profinjenu završnu obradu srebrne boje visokoga sjaja kao temelj svog kutnog postolja smještenog u sredinu i zatim smo ga uparili s izuzetno tankim kutnim vratom kako bismo kreirali dizajn televizora koji se predivno stapa s modernim interijerom.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.