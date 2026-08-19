Obustavljeno
55PFK6300/12
Izuzetno tanki Full HD LED TV
Full HD televizor serije 6300 s tehnologijom Perfect Pixel HD pruža uglađen rad i oštru, čistu sliku koja je živopisna i realistična. Prirodni materijali, tanke linije i jedinstvene značajke kao što je Ambilight čine užitak gledanja još boljim.
140 cm (55")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.
Super Resolution poboljšava oštrinu i detalje cijele slike...zonu po zonu. Osim naprednih poboljšanja cijele slike, poboljšavaju se i detalji u lokalnim područjima i izvršava se analiza boje. Krajnji rezultat je živopisna, prirodna i realistična slika.
Odabrali smo profinjenu završnu obradu srebrne boje visokoga sjaja kao temelj svog kutnog postolja smještenog u sredinu i zatim smo ga uparili s izuzetno tankim kutnim vratom kako bismo kreirali dizajn televizora koji se predivno stapa s modernim interijerom.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.