Nova razina igranja na konzoli
Ovaj zaslon Momentum dolazi sa zvukom legendarnih stručnjaka za zvuk Bowers & Wilkins, za novu razinu igranja na konzoli. Uživajte u značajkama ovog prekrasnog velikog zaslona. Optimalni zvučni i vizualni prikazi pružaju mogućnost izvrsnog igranja.
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Šest načina rada zvuka optimizirat će vaš doživljaj prilikom igranja, gledanja ili slušanja. Sport i utrke: Uživajte u realističnom iskustvu prisutnosti dok igrate sportske ili trkaće igre. RPG i avanture: Uronite u prostoran i atmosferičan zvuk. Pucačine i akcije: Doživite snažan, moćan zvuk, za maksimalan užitak i realističnost. Gledanje filmova: Poboljšajte zvuk glazbenih podloga filmova za impresivan doživljaj slušanja, poput onoga u kinu. Glazba: Autentičan zvuk uz Bowers & Wilkins osigurava reprodukciju kakvom ju je izvođač zamislio. Osobno: Pristupite izborniku EQ i prilagodite zvuk svojim specifičnim zahtjevima.
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 120 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 120Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.
MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.
4.0
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum upotrebe 2022-03-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum upotrebe 2022-03-25
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2021-09-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Provjereni kupac
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Prednosti
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Mane
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2019-10-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2019-10-21
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.