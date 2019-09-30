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Izuzetno tanki 4K UHD LED sa sustavom Android TV
Elegantan dizajn s autentičnim materijalima. Doživite spektakularnu 4K rezoluciju iznimno tankog modela Philips 7800. Usmjeravajte omiljene emisije u poboljšanoj kvaliteti zahvaljujući našoj tehnologiji za obradu slike P5.
Ambilight TV od 123 cm (49")
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimizira kontrast televizora na temelju uvjeta osvjetljenja u okruženju. Senzor osvjetljenja i posebni softver analiziraju sliku u 6400 različitih zona kako biste mogli uživati u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike te uistinu realističnom vizualnom doživljaju – danju ili noću.
Nalet vjetra, list koji pada na tlo, zvuk guma na vjetrovitoj cesti. Upravo detalji oživljavaju sliku. Obrada zvuka tvrtke Philips spaja te detalje uz beskompromisnu jasnoću zvuka. Čut ćete sve onako kako je to redatelj zamislio uz miksanje zvuka studijske kvalitete koja podržava originalni zvučni sadržaj, a poboljšava zvuk kada je to potrebno. Duboki bas, jasan dijalog i nevjerojatna preciznost tek su početak.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.6
od 5
21
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tanja444
30/09/2019
Hrvatska
Tanja444
Odličan tv! U prvih mjesec dana nije bilo apsolutno nikakvog problema. Nadam se da je to trajna karakteristika. Odlična slika, odličan ton. Ambilight je zakon! Sve preporuke.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
pas10
30/12/2018
Hrvatska
Jako dobar tv
daljinski upravljač ima jako lošu komunikaciju s televizorom, mora biti usmjeren točno u televizor ili ne hvata. to je moja najveća zamjerka. A što se tiče ostataka jako sam zadovoljan kvalitetom slike i ponašanjem androida.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Prednosti
Android, Ambilight
Mane
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum upotrebe 2020-05-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Datum upotrebe 2020-05-10
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinosti potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.