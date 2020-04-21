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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima Full HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
123 cm (49")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Prilikom dizajniranja novog izgleda televizora, naši timovi razmatraju sve aspekte: od tehnologije do dizajna. Nove nožice dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje biste očekivali stalak praznina, što rezultira doživljajem gledanja koji će vas uvući u akciju. Efekt? Televizor s čvrstim stavom i pogledom u budućnost.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
4.2
od 5
94
Recenzije
84%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Francy35
21/04/2020
Hrvatska
Televizor ima lijepu čistu sliku
Televizor je dobar,ima čistu sliku,lijepe boje,zvuk mu malo zvuči kao u kutiji,ali to je zbog smještenih zvučnika iza (stari je imao naprijed pa mu je zvuk bio čišći),super je to što mogu imati više uređaja uključeno u njega tipa starog kućnog kina skučenog u utor za slušalice i laptop u HDMI, koristim ga kao monitor .... Meni i postavke su pregledne i jasne,lako za rukovanje i namještanje digitalnih kanala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-04-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-04-21
IvanP
06/05/2018
Hrvatska
Savršen, brz odaziv.
Potpuno zadovoljni. Lagan je i lagan za održavanje. Slika savršena i zvuk odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
2018
19/05/2018
Slovenija
Enostaven in cenovno ugoden TV!
TV je enostaven za uporabo. Glede na ceno je to odličen tv.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.