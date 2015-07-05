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Izuzetno tanki Smart Full HD LED televizor
Smart LED televizor serije 6900 tvrtke Philips ima izuzetno uzak okvir s glatkim, sjajnim obrubom. No on pruža mnogo više od dobrog izgleda: potpuno je opremljen značajkama kao što su Ambilight, 3D, Skype™ i mnoge druge.
122 cm (48")
Full HD LED TV
Dvojezgreni
DVB-T/C/S/S2
Zrcalno prikažite sadržaj koji vidite na pametnom uređaju te ga podijelite s prijateljima i obitelji na televizoru. Od fotografija do videozapisa, igara i drugih sadržaja, zrcalno prikažite bilo što s pametnog telefona i tableta na velikom zaslonu koristeći jednostavnu naredbu.
Oslobodite se ograničenja tradicionalnog emitiranja. Djelujući kao poslužitelj, vaš Smart TV tvrtke Philips ima moć povezivanja s drugim televizorom na istoj Wi-Fi mreži. Nakon povezivanja možete dijeliti digitalno emitiranje i snimke s ovog televizora s klijentskim televizorom, sve to bez polaganja novih kabela ili trošenja novca na više pretplata.
Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 600Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u besprijekornom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Aplikacija MyRemote i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TV.
Kako biste saznali koje se usluge nude za smart TV aplikacije u vašoj državi, posjetite www.philips.com/TV
Cloud TV ponuda ovisi o dostupnosti i propisima u državi
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
TV kamera tvrtke Philips (PTA317) prodaje se zasebno.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.