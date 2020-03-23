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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

48PFK4101/12

3

| (2) Recenzije

Tanki Full HD LED TV

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Tanki Full HD LED TV

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Iznimno tanka crna postolja

Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.

Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

23/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savren prikaz

bolji je od vecine 4k televizora. Boja je bogata i crne su fantastične.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

05/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Nezadovoljan kvalitetom slike, odnosno TV-om

Od početka korištenja televizora, prošlo je 3 mjeseca i pojavili su se problemi sa slikom, sjena koja ostaje urezana i projicira sav ostali sadržaj koji se pokuša prikazati preko novoga. Što bi značilo da uređaj ima ili slabiji čip ili se trenutno troše kristali u slici, što rezultira širenjem te sjene preko sada već 80% prikazane slike. Pokušaj resetiranja na tvorničke postavke, razne kombinacije mijenjanja HDMI kabla nije pomoglo, a sjena se također prenosi i na ostale kanale dok se gleda digitalna televizija. Dakle problem se najbolje moze opisati kao bolest koja se širi. Mrlja tj. sjena ostaje čak i ako se tv ugasi pa upali - onda se sjena još i bolje vidi. Doslovce kao da se čitavi zaslon troši, i gubi fokus i oštrinu. Sa uređajem je pravilno rukovano, nije izlagano visokim ili hladnim temperaturama što bi eventualno mogao biti uzrok nekom oštećenju takve mjere. Garanciju posjedujem, te sve što želim je ispravan uređaj bez spomenute sjene koja se širi...

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.