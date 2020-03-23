Obustavljeno
48PFK4101/12
Tanki Full HD LED TV
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
3.0
od 5
2
Recenzije
dr n
23/03/2020
Hrvatska
Savren prikaz
bolji je od vecine 4k televizora. Boja je bogata i crne su fantastične.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Laura27
05/02/2018
Hrvatska
Nezadovoljan kvalitetom slike, odnosno TV-om
Od početka korištenja televizora, prošlo je 3 mjeseca i pojavili su se problemi sa slikom, sjena koja ostaje urezana i projicira sav ostali sadržaj koji se pokuša prikazati preko novoga. Što bi značilo da uređaj ima ili slabiji čip ili se trenutno troše kristali u slici, što rezultira širenjem te sjene preko sada već 80% prikazane slike. Pokušaj resetiranja na tvorničke postavke, razne kombinacije mijenjanja HDMI kabla nije pomoglo, a sjena se također prenosi i na ostale kanale dok se gleda digitalna televizija. Dakle problem se najbolje moze opisati kao bolest koja se širi. Mrlja tj. sjena ostaje čak i ako se tv ugasi pa upali - onda se sjena još i bolje vidi. Doslovce kao da se čitavi zaslon troši, i gubi fokus i oštrinu. Sa uređajem je pravilno rukovano, nije izlagano visokim ili hladnim temperaturama što bi eventualno mogao biti uzrok nekom oštećenju takve mjere. Garanciju posjedujem, te sve što želim je ispravan uređaj bez spomenute sjene koja se širi...
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.