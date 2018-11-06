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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Crtež priključaka
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Obustavljeno

7300 seriesIzuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor

43PUS7303/12

4.2

| (291) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor

Uživajte u emisijama, filmovima i igrama koje volite uz 4K UHD TV na kojem sadržaj iz bilo kojeg izvora izgleda odlično. Uz Android TV, bežično povezivanje i Ambilight nećete samo usmjeravati omiljene sadržaje – izgubit ćete se u njima.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor

  • Ambilight TV od 108 cm (43")

  • 1600 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Četverojezgreni procesor i Android. Oslobodite svoj sadržaj.

Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.

4K Ultra HD. Slika je toliko oštra da ćete imati dojam da ste u središtu radnje.

4K Ultra HD. Slika je toliko oštra da ćete imati dojam da ste u središtu radnje.

Uz četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora, Ultra HD osvjetljava zaslon s 8 milijuna piksela, a tu je i naša jedinstvena tehnologija Ultra Resolution Upscaling. Uživajte u boljem prikazu bez obzira na kvalitetu originalnog sadržaja te oštrijim slikama vrhunske dubine i kontrasta, prirodnim kretnjama i živopisnim pojedinostima.

Tanki okvir i metalno postolje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

291

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/11/2018

Slovensko

Slovensko

Skvelý TV

Super TV vrelo odporúčam. Krásny obraz. Pre mňa osobne výhoda systém Android. Výborné ďialkové ovládanie s hlasovým vyhľadávaním. TV s krásnym zvukom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 50PUS7303 Ultra tenký LED TV, syst. Android TV a rozl. 4K UHD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 50PUS7303 Ultra tenký LED TV, syst. Android TV a rozl. 4K UHD

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek má skvělé funkce, perfektní obraz i zvuk a co mě opravdu dostalo je trojnásobně osvětlení Ambilight.

Prednosti

Skvělá tv

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum upotrebe 2020-05-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum upotrebe 2020-05-10

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá Android TV

Tuto televizi mám již rok a jsem s ní velice spokojen. Pro někoho, kdo má Philips Hue je tato TV nutnost. Možnost propojení s osvětlením je super funkce a překvapivě příjemná pro večerní sledování. I když televize není primárně myšlená pro hraní, po dokoupení gamepadů se může hrát plno her z Googe Play. Pouze pár nejnáročnějších her se seká, jinak jde vše velice plynule. Jediné co by mohlo být lepší je kompatibility s Google Assistentem. TV nelze pomocí Google Home zapínat, či přepínat programy.

Prednosti

Android TV, ambientlight, obraz

Mane

pomalejší Google Assistent

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum upotrebe 2019-05-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV s 3strannou funkcí Ambilight

Datum upotrebe 2019-05-25

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.

  3. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  4. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  5. Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

  7. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

  8. Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)

  9. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

  10. Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.

  11. Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinosti potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.